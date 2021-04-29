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16:12   29 Апреля 2021
Происшествия

Суд вынес приговор главе рехаба Богдановой по делу о смерти актера Марьянова

Суд вынес приговор главе рехаба Богдановой по делу о смерти актера Марьянова

Руководитель реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова получила три года условно. Женщина также должна выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Богданову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе инстанции, осужденную приговорили к трем годам условно, компенсации морального вреда в 1 млн рублей и штрафу в 50 тыс. рублей.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года от закупоривания легочной артерии и обильной кровопотери. Артист лечился от алкогольной зависимости в центре Богдановой. Следствие установило, что мужчину можно было спасти в случае своевременного вызова скорой помощи. Пытаясь скрыть нарушения в работе учреждения, Богданова запретила сотрудникам центра звонить врачам.

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