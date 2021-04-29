Елена Проклова впервые ответила на травлю после скандального интервью Кудрявцевой

Актриса Елена Проклова, оказавшаяся в центре скандала после беседы с Кудрявцевой, впервые ответила на травлю и осуждение, которое вылилось на нее из-за рассказа о домогательствах.

Актриса Елена Проклова, оказавшаяся в центре скандала после беседы с Кудрявцевой, впервые ответила на травлю и осуждение, которое вылилось на нее из-за рассказа о домогательствах.

Впервые с момента выхода в эфир свежего выпуска шоу "Секрет на миллион" Проклова дала комментарий журналистам. Корреспонденты "МК" смогли связаться с актрисой, которая стала жертвой травли как со стороны поклонников, так и от именитых коллег. Однако сама звезда не настроена отвечать агрессорам той же монетой. На вопрос о хейте она ответила кратко:

"Каждый имеет право на свое мнение".

Скандал возник после того, как в словах актрисы о пристававшем к ней актере многие "узнали" покойного Олега Табакова. Сама жертва абьюза ни разу не произнесла его имени, однако и опровергать домыслы прессы и коллег тоже не спешит. Скандал подогревает осуждение учеников Табакова, считающих, что Проклова просто решила напомнить о себе за счет имени великого мэтра.