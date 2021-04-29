В Сети бурно обсуждают клумбу в виде гроба в Улан-Удэ

Клумбу странной формы установили у Народного Хурала Бурятии в городе Улан-Удэ. Внешне она напомнила пользователям гроб.

Клумбу странной формы установили у Народного Хурала Бурятии в городе Улан-Удэ. Внешне она напомнила пользователям гроб.

Депутат Оксана Бухольцева опубликовала в Сети снимок необычной клумбы, установленной у Народного Хурала Бурятии. В комментариях пользователи отметили ее схожесть с гробом.

"Этот ящичек для будущих цветов, наверное, а смотрится, как будто собираешься в иной мир", — отметили комментаторы.

Записи под фотографиями пестрят различными устоявшимися выражениями и литературными штампами. При этом некоторые пользователи предположили, что автор дизайна клумбы когда-то мог работать в похоронной мастерской. "Клумба-гроб" настолько приглянулась жителям города, что один из местных поэтов написал по этому поводу стихотворение.