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16:04   29 Апреля 2021
Общество

В Сети бурно обсуждают клумбу в виде гроба в Улан-Удэ

В Сети бурно обсуждают клумбу в виде гроба в Улан-Удэ

Клумбу странной формы установили у Народного Хурала Бурятии в городе Улан-Удэ. Внешне она напомнила пользователям гроб.

Депутат Оксана Бухольцева опубликовала в Сети снимок необычной клумбы, установленной у Народного Хурала Бурятии. В комментариях пользователи отметили ее схожесть с гробом.

"Этот ящичек для будущих цветов, наверное, а смотрится, как будто собираешься в иной мир", — отметили комментаторы.

Записи под фотографиями пестрят различными устоявшимися выражениями и литературными штампами. При этом некоторые пользователи предположили, что автор дизайна клумбы когда-то мог работать в похоронной мастерской. "Клумба-гроб" настолько приглянулась жителям города, что один из местных поэтов написал по этому поводу стихотворение.

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#дизайн #социальные сети #бурятия #обсуждение #улан-удэ #клумба

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