Поплавская высказалась о клевете после громкого признания Прокловой

Актриса театра и кино Яна Поплавская постом в Instagram о клевете намекнула на откровение о домогательствах артистки Елены Прокловой.

Актриса театра и кино Яна Поплавская постом в Instagram о клевете намекнула на откровение о домогательствах артистки Елены Прокловой.

Признание Елены Прокловой в рамках программы "Секрет на миллион" о том, что в юности ее развращал известный актер, вызвало неоднозначную реакцию общества. После громких заявлений многие предположили, что действия сексуального характера мог совершать покойный режиссер Олег Табаков. При этом актриса не назвала имя своего обидчика.

Яна Поплавская в своем Instagram-аккаунте высказалась на тему клеветы. Знаменитость прямо не упоминала имя Прокловой, однако ее подписчики догадались, о ком именно говорит артистка.

"Легче всего оболгать умершего. Доказательств нет и предоставить их невозможно. А если свидетелей не существует, то получится выдающаяся история. Оболгать можно само совершенство", — написала она.

Тонкий намек на скандальную историю звезды не оставил равнодушной вдову Олега Табакова Марину Зудину. В комментариях к публикации она оставила изображение сердечка в знак благодарности.