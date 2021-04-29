«Регион взрывоопасен»: Эксперт рассказал о последствиях конфликта Киргизии и Таджикистана

В вооруженных столкновениях пострадали десятки человек. Из горячей точки эвакуировано больше 800 мирных жителей.

Вооруженные столкновения между гражданами Киргизии и Таджикистана разгорелись у водозабора «Головной», расположенного на границе стран в селе Кок-Таш Баткенской области (расположен на территории Киргизии) 28 апреля. Поводом послужили действия таджикских военных: они установили видеокамеры возле пункта распределения воды, чем возмутили киргизов. Началась драка, стороны закидали друг друга камнями.

????????⚡???????? Heavy clashes reported between Kyrgyzstan & Tajikistan(5) pic.twitter.com/IdqjhpG8uX — ???????????????????? (@theragex) April 29, 2021

По данным погранслужбы Таджикистана, пострадали семь их граждан. Бишкек эту информацию опроверг и сообщил, что первыми агрессию проявили таджики, обстреляв соседей из ружей.

«Примерно в 17:00 таджикская сторона открыла огонь по погранзаставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук" и погранпостам "Кожогар" и "Булак-Баши". В ответ на действия таджикских силовиков, спецназ "Бору" захватил погранзаставу "Ходжа Аълло" Таджикистана», – сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

На следующий день в ситуацию вмешались военные. С обеих сторон прозвучали обвинения в начале обстрелов. На данный момент в Киргизии сообщают уже о 17 раненых и одном погибшем, в Таджикистане — о девяти пострадавших. К границам с обеих сторон стягивают дополнительные силы: пехоту и тяжелую технику.

Киргизия стягивает войска к границе с Таджикистаном после перестрелки. pic.twitter.com/VbranNOhru — SobiNews (@SobiNewsCom) April 29, 2021

Таджикистан также отправил в эпицентр конфликта танковые войска.

Движение боевых танков ВС Таджикистана замечено в направлении границы с Киргизией на фоне развивающего вооруженного конфликта между двумя сторонами.#Киргизия #Таджикистан @new_militarycolumnist pic.twitter.com/uly72aULS4 — Корефан (@dabkor) April 29, 2021

Власти Киргизии объявили режим ЧС в селах Ак-Татыр, Ак-Сай и Самаркандек, оттуда уже эвакуировано около 850 местных жителей. Кроме того, военные сообщили, что в киргизском селе Достук из-за минометных обстрелов таджиков загорелось здание пограничной заставы.

Пограничная застава Киргизии. Фото сделано только что .#Киргизия pic.twitter.com/83fOyR1HwL — İslamic Front/Фронт Ислама (@Islamicfront1) April 29, 2021

Земельные споры являются болевой точкой для Кыргызстана и Таджикистана еще с распада СССР, говорит представитель российской Ассоциации пограничного сотрудничества в странах Средней Азии и Кавказа Михаил Чернов. Почти половина границы протяженностью 1084 км до сих пор остается неописанной и несогласованной.

«Существуют села сопредельных сторон, которые находятся на территории другого государства. В связи с этим существуют проблемы, связанные с теми или иными ресурсами: распределением воды, проезда транспорта и т.д. И сейчас мы видим очередной такой конфликт, который разгорелся на местном уровне с постепенным втягиванием военных с обеих сторон», – объяснил политолог.

По словам эксперта, если сторонам не удастся урегулировать конфликт в ближайшее время, он грозит перерасти в полномасштабную войну. И Россия, связанная «близкими отношениями» как с Киргизией, так и с Таджикистаном, будет вынуждена вмешаться, поскольку имеет военные базы на территории обеих стран.

«Перспективы, конечно, могут быть плохие. Регион очень взрывоопасен. Мы сейчас видим, что у России проблемы очень серьезные появляются по всему периметру: была Украина, затем еле-еле удалось притушить конфликт в Нагорном Карабахе. Исключать того, что этот конфликт может быть использован каким-то образом внешней стороной, или она может быть причастна, — нельзя», — отметил Чернов.

Как сообщил Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД Киргизии, на уровне министров иностранных дел стороны договорились о прекращении огня с с 20.00 (17.00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации.