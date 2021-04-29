Батюк: США готовят на Украине проамериканскую элиту

Американцы при помощи образовательных программ, создают в разных странах проамериканскую элиту, при помощи которой они в дальнейшем рассчитывают оказывать влияние на внутреннюю политику этих государств.

Американцы при помощи образовательных программ, создают в разных странах проамериканскую элиту, при помощи которой они в дальнейшем рассчитывают оказывать влияние на внутреннюю политику этих государств.

Об этом в беседе с RT рассказал глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Владимир Батюк, комментируя сообщение о том, что США создают на Украине новый образовательный проект Access, в рамках которого планируется обучать английскому языку одаренных молодых людей с 13 до 20 лет. При этом отмечается, что «одаренных» юных украинцев для участия в программе будут искать в малообеспеченных семьях, а помимо изучения иностранного языка, им предложат также приобщиться к «американской культуре».

По словам Владимира Батюка, Штаты используют подобные методы мягкой силы, чтобы спустя какое-то время получить огромные дивиденды от средств, вложенных в такие образовательные программы.

«Таким образом американцы готовят кадры проамериканской элиты — людей, которые были бы многим обязаны США, были бы нацелены на сотрудничество с Вашингтоном, на то, чтобы рассматривать Америку как образец, пример для подражания для Украины», — объяснил эксперт-американист.

Также Батюк напомнил, что такие методы выращивания проамериканских элит Вашингтон использует не только на Украине, подобные действия можно заметить и в Израиле, и в Японии. Кроме того, эксперт напомнил, что из Украины все еще пытаются сделать «витрину капитализма по-американски», как ранее сделали ФРГ.

«Можно, конечно, воспитать какое-то количество откровенно проамериканских «грантоедов», но когда весь народ не ощущает плодов от ориентации на США, это вряд ли может гарантировать проамериканскую политику на веки вечные», — добавил Владимир Батюк в заключение.

Напомнил, ранее Госдепартамент США сообщил о запускаемой на Украине новой стратегической программе, рассчитанной на молодое поколение. Американские специалисты займутся поиском и отбором способной молодежи в возрасте от 13 до 20 лет, преимущественно из малообеспеченных семей. Отобранных юных украинцев планируется учить английскому языку и прививать им западные ценности. На реализацию данной программы, как отметили в Госдепартаменте, из бюджета США будет выделено 120 тысяч долларов. Таким образом, по оценкам экспертов, участниками двухлетней программы смогут стать 110 человек. Отбор участников будет вестись в городах Харьков, Днепр (бывший Днепропетровск), Славянск, Бахмут и Старобельск.