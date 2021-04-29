Президент Путин объявил о новых мерах поддержки развития системы образования в РФ

Программа поддержки начнет действовать с 2021 года и обеспечит строительство более 1200 школ.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил новые меры поддержки, направленные на улучшение качества образования в стране.

Строительство новых школ и капитальный ремонт вузов

До конца мая 2024 года планируется строительство более 1200 школ и закупка 16 тыс. школьных автобусов. Дополнительное финансирование в размере 24 млрд рублей пойдет на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности и малых исторических городах.

Бюджетные места и гранты вузам

В предстоящие два года в вузах РФ дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест. Около 70% из них получат регионы. В 2021 году гранты от 100 млн рублей и выше начнут получать более 100 вузов в регионах. Субсидии пойдут на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

На поддержку могут рассчитывать все государственные вузы, в том числе педагогические, медицинские, а также те, что готовят работников сферы транспорта и культуры.

Фонд культурных инициатив

Кроме того, Путин заявил о перезапуске работы общества «Знание» на базе современной цифровой платформы. Для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и творчества создан президентский фонд культурных инициатив. За счет его грантов уже в 2021 году на конкурсной основе будет профинансировано более 1,5 тыс. креативных команд.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что реализация поручений президента уже началась, однако многие решения будут приниматься в ходе нового бюджетного процесса. Политик отметил важность и неотложность задач, а также подчеркнул необходимость определения потребностей регионов.

Со слов Онищенко, к сентябрю Минфин может выделить в бюджете на следующий год средства для обеспечения дополнительных бюджетных мест в вузах страны.

Кроме того, политик убежден в актуальности темы строительства новых школ по причине отсутствия в ряде действующих зданий пищеблоков для обеспечения школьников горячей едой. Онищенко не исключает, что для решения этой задачи может быть создан специальный механизм софинансирования.