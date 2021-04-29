Депутат Шерин положительно оценил работу Роспотребнадзора с научными центрами Мексики

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин оценил стремления Роспотребнадзора к международному сотрудничеству.

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин оценил стремления Роспотребнадзора к международному сотрудничеству.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провела консультации с основными научными центрами Мексики. Специалисты обсуждали вакцинацию, проведение исследований штаммов коронавируса, а также рассмотрели вопросы по изучению коллективного иммунитета, передает Федеральное агентство новостей.

"Я положительно оцениваю усилия Роспотребнадзора и других структур, направленные на взаимодействие с различными странами. Это должно приносить пользу в первую очередь Российской Федерации", — отметил парламентарий.

Также он напомнил, что за последний год Роспотребнадзор не раз критиковали за его решения. Чтобы этого избежать, необходимо проводить разъяснительно-просветительскую работу с гражданами, уверен депутат. Сделать это можно разными способами, например через художественные фильмы. Депутат вспомнил одну из кинокартин об эпидемии, которая помогла россиянам осознать опасность и необходимость применяемых мер, заключил он.