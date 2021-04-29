В Роспотребнадзоре попросили не проводить массовые мероприятия в майские каникулы

Майские праздники во время пандемии коронавируса лучше всего провести в кругу семьи, рассказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Майские праздники во время пандемии коронавируса лучше всего провести в кругу семьи, рассказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам не стоит проводить массовые мероприятия в период майских праздников. Как передает агентство ТАСС, с соответствующим призывом к российским гражданам 29 апреля обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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