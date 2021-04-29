Подразделения ВС Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе, есть раненые.

Подразделения ВС Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе, есть раненые.

Конфликт между странами на границе разгорелся днем при участии около 150 местных жителей с обеих сторон. Власти Киргизии и Таджикистана обвиняют друг друга в случившемся. По словам представителя пресс-центра киргизской погранслужбы, в настоящее время военные устроили перестрелку на границе.

"По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов", — сказал он в комментарии РИА Новости.

По информации киргизского минздрава, в Баткенскую областную больницу поступили семь пострадавших с огнестрельными ранениями. Состояние четырех жертв перестрелки характеризуется как тяжелое, еще трое в состоянии средней тяжести. Двух пострадавших оперируют, а остальные были госпитализированы в сельские больницы.