Россия обладает возможностями, чтобы раз и навсегда пресечь нападки Чехии, Болгарии и других западных стран, которые проводят антироссийскую политику.

Россия обладает возможностями, чтобы раз и навсегда пресечь нападки Чехии, Болгарии и других западных стран, которые проводят антироссийскую политику.

С таким заявлением в эфире радиостанции «Вести ФМ» выступил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по мнению которого Чехия и Болгария в своей попытке догнать Украину и Грузию по антироссийскому накалу «продолжают деградировать».

При этом Кедми напомнил, что Болгария изо всех сил пытается убедить коллективный запад, что очень сожалеет о той исторической роли, которую в ее судьбе сыграла Россия, и продолжается это с тех пор, как русские спасли болгар от турецкого ига.

«Они (болгары) дают понять, что готовы делать что угодно, пойти на любую подлость, чтобы доказать отсутствие намека на возможность нормальных отношений с Россией, — объяснил эксперт. — Но они слабоваты мозгами. Они своими руками разрушили газопровод через Болгарию, а потом приползли на брюхе и начали умолять дать им хоть что-нибудь».

Россия имеет все возможности, чтобы наказать Софию и Прагу за антироссийские выпады и обезопасить себя от подобных провокаций в будущем, добавил Кедми.

По его словам, Москва должна отвечать на каждый удар двумя ударами и не беспокоиться о том, что эти удары могут оказаться болезненными, или что в дальнейшем диалог может прерваться.

«Ответный удар в драке преследует одну из двух целей. Первая: причинить такую боль, чтобы оппоненту больше не хотелось драться. Вторая: такой удар, чтобы противник не смог подняться. Третьего не дано. Пусть соберет зубы с земли и решит, хочет он драться дальше или нет», — подчеркнул военный эксперт.

В том, что касается ответа России на провокации Чехии и Болгарии, по мнению Кедми, им должны заниматься профильные политики в российском правительстве. Москва обладает достаточными возможностями для действительно ощутимых действий.

«Я бы попросил ответственных за это деятелей напрячь умственные способности, исторические знания и фантазию. И представить, что бы сделали США, если бы Мексика предприняла что-то подобное. Они бы сделали Мексике нестерпимо больно, — добавил Кедми в заключение. — Профессионал знает, какой удар заставит противника упасть и свернуться клубочком».

Напомним, ранее Чехия и Болгария заявили о причастности России ко взрывам на военных складах. По мнению экспертов и политологов, обвинения в адрес Москвы связаны с тем, что во главе этих стран стоят проамерикански настроенные политики, а Соединенные Штаты Америки, руками своих сателлитов вбивают клин в российско-европейские отношения и пытаются уничтожить любую возможность выстроить конструктивные отношения.