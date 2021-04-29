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15:04   29 Апреля 2021
Политика

Песков оценил роль иностранных спецслужб в событиях в Белоруссии

Песков оценил роль иностранных спецслужб в событиях в Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности участия иностранных спецслужб в организации протестов в Белоруссии.

По его словам, масштаб заговора в Белоруссии указывает на то, что без участия структур других государств там не обошлось.

Стоит отметить, что ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, белорусский лидер Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. Однако оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую.

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#песков #белоруссия #спецслужбы

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