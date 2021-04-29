Песков назвал признание геноцида армян Вашингтоном американской игрой в "кнут и пряник"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что за признанием Вашингтоном геноцида армян стоит реальное сострадание к народу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что за признанием Вашингтоном геноцида армян стоит реальное сострадание к народу.

Об этом представитель Кремля заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. По его словам, решение США по данному вопросу является проявлением политики "кнута и пряника".

"Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу", — сообщил Песков.

Ранее президент США Джо Байден предупреждал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что собирается официально признать геноцид армян в Османской империи.