Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:04   29 Апреля 2021
Политика

Песков назвал признание геноцида армян Вашингтоном американской игрой в "кнут и пряник"

Песков назвал признание геноцида армян Вашингтоном американской игрой в "кнут и пряник"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что за признанием Вашингтоном геноцида армян стоит реальное сострадание к народу.

Об этом представитель Кремля заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. По его словам, решение США по данному вопросу является проявлением политики "кнута и пряника".

"Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу", — сообщил Песков.

Ранее президент США Джо Байден предупреждал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что собирается официально признать геноцид армян в Османской империи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #песков #армяне #геноцид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров