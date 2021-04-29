Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия ответит на объявление своего дипломата в Софии персоной нон грата. Об этом заявил МИД РФ.

Россия ответит на объявление своего дипломата в Софии персоной нон грата. Об этом заявил МИД РФ.

Москва пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии. Внешнеполитическое ведомство республики намерено объявить сотрудника РФ персоной нон грата. Болгария накануне присоединилась к антироссийским выпадам Чехии.

Страны попытались указать на якобы причастность россиян к взрывам на оружейных складах. Президент Чехии Милош Земан не исключил, что причиной инцидентов могло быть неосторожное обращение с боеприпасами.