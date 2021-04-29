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14:57   29 Апреля 2021
Политика

Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия ответит на объявление своего дипломата в Софии персоной нон грата. Об этом заявил МИД РФ.

Москва пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии. Внешнеполитическое ведомство республики намерено объявить сотрудника РФ персоной нон грата. Болгария накануне присоединилась к антироссийским выпадам Чехии.

Страны попытались указать на якобы причастность россиян к взрывам на оружейных складах. Президент Чехии Милош Земан не исключил, что причиной инцидентов могло быть неосторожное обращение с боеприпасами.

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#мид #болгария #высылка

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