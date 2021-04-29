14:52 29 Апреля 2021Политика
Песков сообщил о поиске аналогов в случае отключения SWIFT в России
Россия может найти похожие на SWIFT системы, если будут введены ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия может найти похожие на SWIFT системы, если будут введены ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На сегодняшний день человечество живет в развитом мире, сообщил представитель Кремля. Он выступил в эфире программы "Большая игра".
Аналог системы можно найти в кратчайшие сроки, пояснил Песков. Заменители рассмотрят, если SWIFT покажет свою ненадежность, заявил пресс-секретарь.