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14:52   29 Апреля 2021
Политика

Песков сообщил о поиске аналогов в случае отключения SWIFT в России

Песков сообщил о поиске аналогов в случае отключения SWIFT в России

Россия может найти похожие на SWIFT системы, если будут введены ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день человечество живет в развитом мире, сообщил представитель Кремля. Он выступил в эфире программы "Большая игра".

Аналог системы можно найти в кратчайшие сроки, пояснил Песков. Заменители рассмотрят, если SWIFT покажет свою ненадежность, заявил пресс-секретарь.

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#песков #кремль #swift

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