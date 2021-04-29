Доля контрафакта на российском рынке алкоголя увеличилась из-за COVID-19

Пандемия спровоцировала кризис во всех сферах экономики, отразившись на доходах россиян. В связи с этим потребление алкогольной продукции выросло и перешло в нишу эконом-продукции.

Пандемия спровоцировала кризис во всех сферах экономики, отразившись на доходах россиян. В связи с этим потребление алкогольной продукции выросло и перешло в нишу эконом-продукции.

Именно в этом сегменте и и находится существенная часть нелегального алкоголя, рассказал в беседе с ФБА "Экономика сегодня" генеральный директор НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

В 2020 году доля контрафакта на алкорынке выросла относительно предыдущего года. Но в сравнении с ситуацией десятилетней давности — объем нелегального рынка снизился. Это обусловлено в том числе запуском системы ЕГАИС, предполагающей продажу алкоголя только через кассовый аппарат.

Всего в прошлом году Росалкогольрегулирование совместно с правоохранительными органами полностью ликвидировали 118 нелегальных производств. Сотрудники изъяли 19,9 млн литров этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Уничтожено свыше 14,9 млн литров нелегального спирта и алкоголя. Более того, изъято 209 единиц транспорта, на котором контрафакт доставляли на места незаконной реализации.