Российский аналог SWIFT избавит страну от «Разъединенных Штатов Америки»

Экономист назвал преимущества отечественного аналога SWIFT перед зарубежной банковской системой.

В России уже есть база, на основе которой можно разработать аналог зарубежной банковской системы SWIFT, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. О главном преимуществе отечественной системы в беседе с изданием Baltnews рассказал директор Института финансов и устойчивого развития, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

«Мы же должны отвязаться, в конце концов, от зависимости от наших псевдопартнеров из "Разъединенных Штатов Америки". Это главное преимущество. <…> Если мы сделаем свою систему, то к ней, кроме нас, особенно на первом этапе, подключится не так много пользователей. В этом смысле ее экономическая эффективность требует дополнительного рассмотрения», – объяснил эксперт.

Впрочем, когда дело касается национальной безопасности, экономические интересы государства должны отступать на второй план, добавил Марголин. В заключение экономист допустил, что в самом начале у российского аналога SWIFT будет не так много пользователей.

Справка ПС

SWIFT — это международная банковская система, которая нужна для совершения платежей и обмена информацией о них. В систему входят около 11 тысяч банков в 200 странах мира. Ни одна из этих стран не может по собственному желанию отключать другую.

О том, как отключение России от SWIFT отразится на рядовых гражданах, можете прочитать в нашем материале.