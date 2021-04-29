Песков заявил о готовности Путина сесть за стол переговоров с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал подготовку к встрече между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал подготовку к встрече между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

По словам представителя Кремля, продвинуться в подготовке к переговорам между лидерами двух государств по-прежнему не удалось. Из Офиса президента Украины так и не поступало никакой информации.

Также Песков подчеркнул, что Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским и обсудить двусторонние отношения между странами.

Ранее глава Украины назвал Ватикан "идеальным местом" для диалога с президентом России.