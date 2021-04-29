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14:33   29 Апреля 2021
Политика

Губернатор Камчатки вооружится метлой в преддверии майских праздников

Губернатор Камчатки вооружится метлой в преддверии майских праздников

Глава Камчатки Владимир Солодов объявил субботник в Петропавловске-Камчатском.

По его словам, после зимнего периода столица региона находится в ужасающем состоянии. Кроме того губернатор решил на личном примере зарядить горожан мотивацией выйти на субботник.

"Дорогие друзья! В ближайшие дни ожидается хорошая погода, а значит настало время навести порядок в нашем общем доме", — написал Солодов на личной странице в социальной сети Instagram.

Мероприятие состоится 1 мая. Губернатор также призвал сотрудников правительства края и органов исполнительной власти принять участие в субботнике.

Ранее стало известно, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным сейсмологов, очаг подземных толчков находился в 203 километрах от села Мильково.

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#камчатка #субботник #Владимир Солодов

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