Губернатор Камчатки вооружится метлой в преддверии майских праздников

Глава Камчатки Владимир Солодов объявил субботник в Петропавловске-Камчатском.

Глава Камчатки Владимир Солодов объявил субботник в Петропавловске-Камчатском.

По его словам, после зимнего периода столица региона находится в ужасающем состоянии. Кроме того губернатор решил на личном примере зарядить горожан мотивацией выйти на субботник.

"Дорогие друзья! В ближайшие дни ожидается хорошая погода, а значит настало время навести порядок в нашем общем доме", — написал Солодов на личной странице в социальной сети Instagram.

Мероприятие состоится 1 мая. Губернатор также призвал сотрудников правительства края и органов исполнительной власти принять участие в субботнике.

Ранее стало известно, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным сейсмологов, очаг подземных толчков находился в 203 километрах от села Мильково.