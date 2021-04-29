Россиянам перечислили обязательные для рациона продукты

Продукты, которые должны быть включены в рацион каждого гражданина РФ, недавно перечислила онколог и проктолог Елена Смирнова.

Продукты, которые должны быть включены в рацион каждого гражданина РФ, недавно перечислила онколог и проктолог Елена Смирнова.

Лучше всего на процесс пищеварения влияет клетчатка, напомнила врач. По словам Смирновой, для ее восполнения в организме необходимо есть насыщенные пищевыми волокнами продукты.

Клетчатка имеет два типа, уточнила врач на своей странице в Instagram. Ростовая клетчатка способна понизить количество сахара и холестерина, а также поможет при наличии расстройств желудка. Ее рекомендовано употреблять людям, которые хотят похудеть

Увеличить объем клетчатки в организме поможет правило "здоровой тарелки", поделилась Смирнова. Как подчеркнула специалист, более 50% рациона должно состоять из овощей и фруктов, включая сухофрукты. Для временного перекуса лучше всего употреблять орехи.