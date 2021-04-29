Минпросвещения РФ не допустит искажения истории в школьных учебниках

Важно сохранить историю и нельзя допустить появления неверной информации в школьных учебниках, отметил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Важно сохранить историю и нельзя допустить появления неверной информации в школьных учебниках, отметил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Каждое последующее поколение должно хранить память о событиях Великой Отечественной войны. Необходимо помнить о цене Великой Победы, поэтому важно проверять учебники истории, считает министр. Уважение подвига наших предков должно сопровождаться недопущение фальсификации исторических событий.

Кравцов отметил, что Министерство просвещения не допустит умаления роли советских войнов в победе над фашистами. Об этом он сообщил в ходе заседания круглого стола на тему "Без срока давности – живая память поколений".