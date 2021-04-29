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14:22   29 Апреля 2021
Россия

Двигатель от автомобиля Aurus установят на самолет Як-18Т

Двигатель от автомобиля Aurus установят на самолет Як-18Т

Российские инженеры планируют установить на самолет Як-18Т двигатель АПД-500, который разработан на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова.

«Специалисты ЦИАМ имени Баранова завершили этап макетирования двигателя-демонстратора АПД-500 на летательный аппарат, – заявили представители института. — Изделие планируется установить на самолет Як-18Т для проведения наземных отработок».

Сейчас авиационный двигатель-демонстратор АПД-500 проходит испытания со специальными системами, которые помогают ему взаимодействовать с летательным аппаратом. Уже этим летом разработчики планируют завершить установку двигателя на самолет.

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#россия #самолет #aurus

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