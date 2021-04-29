Пригожин оставил Навального без денег, штабов и команды

Леонид Волков объявил о закрытии структур одиозного блогера Алексея Навального. По мнению экспертов, на это было несколько причин.

Леонид Волков объявил о закрытии структур одиозного блогера Алексея Навального. По мнению экспертов, на это было несколько причин.

Писатель и публицист Николай Стариков назвал ключевую причину закрытия сети штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). По словам эксперта, иски петербургского предпринимателя Евгения Пригожина сделали их работу нерентабельной.

"Я убежден, что в деле роспуска, фактически прекращения деятельности иноагента ФБК на территории России роль сыграли несколько факторов. Безусловно, здесь и те иски, которые выиграл Евгений Пригожин, который сделал дальнейшую работу этой организации, мягко говоря, нерентабельной", — подчеркнул Стариков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

С ним согласился и ведущий программы "Время покажет", руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. Он уверен, что искать выход из ситуации команду блогера вынудили многочисленные штрафы и долги.

"Через Bitcoin-кошелек ФБК проходят сотни миллионов рублей. Но они принципиально не захотели этого делать и попытались перейти на новое юрлицо. И уже это говорило о том, в какую степень отчаяния их загнал Пригожин", — заявил Осташко.

Еще одной немаловажной причиной Стариков считает судебный процесс по признанию ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими. Волков это понимает, поэтому принимает решение уйти от юридической и финансовой ответственности. При этом верхушка ФБК, бежавшая за границу, не прекратит подрывную деятельность, уверен публицист.

Первая беседа по иску Прокуратуры Москвы состоялась 26 апреля. Вторая назначена на 29 апреля. Если структуры Навального признают экстремистскими организациями, то все новые НКО, как-либо аффилированные с ФБК или его сотрудниками, могут также быть признаны экстремистскими.