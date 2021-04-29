Бекман: у президента Украины нет другого оружия, кроме плохих шуток

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, если он хочет воспользоваться готовностью российской стороны к дискуссии, следует отказаться от выступлений с бессмысленными и провокационными инициативами.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, если он хочет воспользоваться готовностью российской стороны к дискуссии, следует отказаться от выступлений с бессмысленными и провокационными инициативами.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал финский правозащитник, политолог Йохан Бекман, по словам которого Зеленский, даже став президентом, остался комиком.

«У него нет другого оружия, кроме плохих шуток. Он не может заниматься серьезными внешнеполитическими вопросами. Конечно же, он не может съездить к (президенту РФ Владимиру) Путину в Москву», — добавил политолог.

Украину, по словам Бекмана, контролируют Соединенные Штаты Америки и именно они диктуют Киеву как ему реагировать на какую-либо ситуацию. Именно поэтому Зеленский, следуя указаниям из Вашингтона, выступает либо с провокационными заявлениями, либо с пустыми обещаниями.

Но Зеленскому уже пора понять, что он больше не комик, он президент страны. В качестве примера, финский эксперт, привел регулярное общение по телефону президентов России и Финляндии, которые обсуждают разные вопросы, хотя и не во всем друг с другом согласны. В этом, подчеркнул Бекман, нет никакого противоречия, так как в подобном общен6ии заключается смысл открытого диалога,

«Зеленский действительно должен вести переговоры с (лидерами ЛНР и ДНР) Пушилиным и Пасечником, — убежден финский политолог. — Что касается двусторонних отношений России и Украины, то Москва готова к любым дискуссиям. Но надо же вести себя соответствующе, а не выступать со странными предложениями о переговорах в Ватикане и выпускать видеообращения к Путину».

Финляндия, будучи нейтральным государством, с ужасом смотрит на поведение украинских политиков, заключил Йохан Бекман.