Уход в подполье: почему соратники Навального закрыли его штабы

Соратники Навального готовятся к тяжелым временам: они закрыли его штабы и уехали в Европу.

В руководстве «Фонда борьбы с коррупцией» (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) произошел раскол после ареста Алексея Навального, полагают эксперты. Версию о переделе власти в «навальнистских» структурах подтвердило и последнее заявление соратника блогера Леонида Волкова, объявившего о роспуске региональных «штабов Навального».

Волков оповестил о закрытии штабов аккурат перед началом судебного заседания с участием самого Навального 29 апреля. Примечательно, что арестованный никак данное событие не комментировал, хотя имел возможность. Таким образом, Волков фактически «перетянул» внимание СМИ и общественности с Навального, только закончившего демонстративную голодовку, на себя — нового «лидера» ФБК*.

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг», — заявил Волков.

Неорганизованные действия и заявления соратников Навального, нежелание поддержать лидера на судах и паническое закрытие его штабов свидетельствует о расколе среди руководства ФБК*, а также демонстрирует испуг и растерянность бывших сподвижников осужденного блогера, полагает председатель Координационного совета некоммерческих организаций России и глава движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Скорее всего, сотрудники Навального просто сменят тактику и уйдут в подполье, позабыв о блогере.

«Они действуют по указке западных партнеров, поэтому предполагаю, что они будут перегруппировываться. Кто-то отойдет от них, что-то перейдет в конспиративную деятельность. Они ищут выходы, как дальше действовать. Их последняя попытка вывести людей на улицу не увенчалась успехом. Дальше они будут запускать новую программу, но она будет сформирована уже по указке Запада», — поделился Цветков мнением с «Политикой Сегодня».

Раскол в ФБК* был бы возможен, если бы структурой действительно управляли соратники Навального, а не другие люди, отмечает адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. В данном случае деньги на деятельность и «штабов Навального», и офисов ФБК* выделяли западные спонсоры, уверен юрист.

«Объявление Волковым этой новости может быть связано с тем, что так как Навальный попал в тюрьму, западные кураторы, выделявшие на это деньги, поняли, что без такой "вывески" и без такого скандала эти организации существовать не смогут. Но Навальный не у дел, а новости про "фонд" очень слабо звучат. Думаю, финансовые потоки, отправляемые в ФБК, уменьшатся. Это структурный элемент, который стоит больших денег», — рассказал Юкша корреспонденту «Политики Сегодня».

Навальный — это бренд, «сотканный западными структурами», отмечает Юкша. И этот бренд, когда он находится в «скандальном режиме», привлекает к себе внимание и за пределами страны — особенно на Западе, говорит юрист. Поэтому у его «обезглавленных» соратников очень мало шансов на успешную деятельность даже после закрытия ФБК* и штабов блогера.

Ранее столичная прокуратура подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организаций ФБК* и «Штабы Навального», отметив, что фактической целью их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с помощью «цветных революций».

* — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.