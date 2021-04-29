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13:58   29 Апреля 2021
Политика

На Украине готовы поддержать предложенный Россией механизм по Донбассу при одном условии

На Украине готовы поддержать предложенный Россией механизм по Донбассу при одном условии

Киев согласен принять предложенный Россией проект о механизмах недопущения нарушений перемирия в Донбассе, но при одном условии, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что Киев должен получить возможность вносить поправки в предложенный российской стороной проект по Донбассу.

"Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины", — рассказал Кравчук.

По его словам, предложения украинской стороны передали специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Граду.

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#россия #донбасс #украина

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