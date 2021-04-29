На Украине готовы поддержать предложенный Россией механизм по Донбассу при одном условии

Киев согласен принять предложенный Россией проект о механизмах недопущения нарушений перемирия в Донбассе, но при одном условии, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук.

Киев согласен принять предложенный Россией проект о механизмах недопущения нарушений перемирия в Донбассе, но при одном условии, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что Киев должен получить возможность вносить поправки в предложенный российской стороной проект по Донбассу.

"Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины", — рассказал Кравчук.

По его словам, предложения украинской стороны передали специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Граду.