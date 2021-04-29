Песков пообещал, что Москва ответит на антироссийские выпады Чехии и Болгарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва отреагирует на провокационные шаги и безосновательные обвинения Чехии и Болгарии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва отреагирует на провокационные шаги и безосновательные обвинения Чехии и Болгарии.

Представитель Кремля заверил, что Москва обязательно предпримет ответные шаги на провокационные действия со стороны властей Праги и Софии. Однако рассказывать подробнее о планах российского правительства Песков не стал.

"Нет, я не хотел бы ничего конкретизировать. Не вижу в этом смысла", — сказал Песков.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к делу о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице, которые произошли в 2014 году. Позже власти Софии сообщили, что шестерых российских граждан подозревают во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии.