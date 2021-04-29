Отказ Чехии от изучения вакцины "Спутник V" может быть связан с дипломатическим скандалом

Отказ фармацевтического регулятора Чехии от изучения документов по российскому препарату от коронавируса "Спутник V" и дипломатический скандал связаны, озвучили в Кремле.

Отказ фармацевтического регулятора Чехии от изучения документов по российскому препарату от коронавируса "Спутник V" и дипломатический скандал связаны, озвучили в Кремле.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это решение принято в угоду провокационному настрою. Оно не в интересах жителей Чехии, отметил пресс-секретарь. В данном случае речь идет о мировом препарате, который признают самым эффективным, дополнил Песков.

Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. После проведения необходимых испытаний вакцина вышла в гражданский оборот.