Песков ответил на вопрос о продлении майских праздников в России

Журналисты задали вопрос о планах Правительства России на продление майских праздников после 10 мая. На него ответил Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос о планах Правительства России на продление майских праздников после 10 мая. На него ответил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном продлении майских праздников после 10 мая. Представитель Кремля не в курсе данной инициативы.

"Нет, мне неизвестно об этом", — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил количество нерабочих дней. Выходными объявлены дни с 4 по 7 мая. Таким образом, граждане будут отдыхать с 1 по 10 мая — десять дней подряд.