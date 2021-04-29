Рар объяснил, почему выпад Европарламента против РФ не стоит внимания

Резолюции Европарламента имеют исключительно декларативный характера и с юридической точки зрения не обязательны для исполнения, поэтому не стоит драматизировать антироссийскую позицию высшего органа власти Евросоюза.

Резолюции Европарламента имеют исключительно декларативный характера и с юридической точки зрения не обязательны для исполнения, поэтому не стоит драматизировать антироссийскую позицию высшего органа власти Евросоюза.

Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о том, что Европейский парламент подготовил проект резолюции по России, в котором предлагается в случае продолжения так называемой «российской агрессии против Украины» отказаться от импорта российской нефти и газа, а также отключить РФ от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

«То, что говорят в Европарламенте, в институте инквизиции Европы, это не настолько важно потому, что там их резолюции достаточно ветреные. Правительства и государства ими не руководствуются», – объяснил немецкий эксперт.

В то же время, Рар отметил, что, если в целом оценивать нагнетание антироссийской истерии, беспокойство вызывает тональность заявлений отдельных стран-членов ЕС. Но при этом главы правительств восточных земель Германии выражают заинтересованность в добрых отношениях и партнерстве с Россией.

«На востоке Германии люди действительно хотят с Россией дружить и сотрудничать. На Западе Германии – русофобия, там средства массовой информации пишут только плохо о России и даже разжигают все новые и новые конфликты. Но я думаю, что Европа не даст себя загнать в такой угол» — заявил политолог.

В заключение Александр Рар отметил, что можно пересчитать по пальцам страны ЕС, вступающие в словесную войну с РФ – это страны Балтии, Польша, Чехия и Румыния.