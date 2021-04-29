Вирусолог оценил меры Роспотребнадзора против индийского штамма COVID-19

Прилетевших из Индии людей будут тестировать на коронавирус прямо в аэропорту.

Сотрудники российских аэропортов будут с особой тщательностью проверять приезжих из Индии. Ситуация с коронавирусом в южноазиатской стране оставляет желать лучшего: в четверг, 29 апреля, индийские медики зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19 — больше 379 тысяч человек за сутки.

На этом фоне Роспотребнадзор принял решение тестировать каждого пассажира, прилетевшего рейсом из Индии, на наличие коронавируса прямо в аэропорту.

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию».

Проверка будет поделена на два этапа: экспресс-тест на наличие в организме COVID-19 в аэропорту и анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции) по месту жительства. Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн уверен, что такая мера со стороны Роспотребнадзора поможет снизить риски появления индийского штамма коронавируса в России.

«К сожалению, я должен констатировать, что это действительно правильная мера. Почему к сожалению? Потому что в Индии появились неизвестные ранее штаммы, которые могут плохо поддаваться действию существующих вакцин. Появление этих штаммов в стране представляет для нас определенную угрозу», — объяснил ученый.

Индийский штамм коронавируса, по словам главы Европейского бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, обнаружен уже в нескольких европейских странах. Впрочем, ученые пока сомневаются в том, что новая разновидность может быть «агрессивнее» привычного штамма COVID-19. Высокие темпы распространения могут быть связаны с большой плотностью населения и санитарными условиями.

Аналогичную точку зрения высказал в беседе с «Политикой Сегодня» Анатолий Альтштейн:

«Точно такого же роста заболевших у нас точно не будет хотя бы потому, что у них [Индии] населения в несколько раз больше, чем у нас. Чтобы в России не повторился индийский сценарий, в стране проводят соответствующие мероприятия. Они, правда, в последнее время проводятся в чуть ослабленном режиме. Многие люди думают, что мы победили пандемию коронавируса. Гарантировать всем стопроцентную безопасность, конечно же, не может никто. Но в целом все действия, которые в этой части предпринимает Роспотребнадзор, я считают верными и полезными», — подытожил вирусолог.

Население Индии составляет примерно 1,3 миллиарда человек. Это в девять раз больше, чем население России (144 миллиона человек). При этом территория современной Индии меньше территории РФ в пять раз.

12 апреля специалисты Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии одобрили использование российской вакцины «Спутник V» на территории страны. Теперь это решение должен подтвердить главный национальный регулятор лекарственных средств. По состоянию на 29 апреля в Индии зафиксировано больше 17 миллионов случаев заражения COVID-19, два миллиона из которых прибавились за последнюю неделю.