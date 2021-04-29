Штраф в 850 тыс. рублей для Навального признан законным

Бабушкинский районный суд Москвы признал законным штраф блогеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Бабушкинский районный суд Москвы признал законным штраф блогеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Ранее суд признал Навального виновным в деле об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Блогер с приговором не согласился и обжаловал его. Навальный присутствовал на заседании в режиме онлайн. Вину он снова не признал. Суд второй инстанции признал предыдущее решение законным и оставил штраф в силе.

На заседании гособвинение также просило оставить в силе штраф Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Сам пенсионер на заседание не явился и попросил рассмотреть дело без его участия.