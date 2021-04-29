Мэр Читы пристыдил депутатов за "базар" на заседании Гордумы

Глава Читы, исполняющий обязанности председателя Гордумы, Евгений Ярилов сделал несколько замечаний парламентариям, нарушающим дисциплину на заседании.

Глава Читы, исполняющий обязанности председателя Гордумы, Евгений Ярилов сделал несколько замечаний парламентариям, нарушающим дисциплину на заседании.

Депутаты отклонили три вопроса из повестки, в которых содержались 13 пунктов, ранее одобренных профильными комитетами. Ярилов призвал не устраивать "базар" и прислушаться к профильным подразделениям.

Активнее остальных дисциплину нарушал депутат Александр Щебеньков, которого Ярилов пригрозил выгнать из зала.

"Не знаю, что сегодня случилось с депутатами. На сегодня хватит недовольства, достаточно. Это не последнее заседание думы", — завершил глава города заседание Гордумы.

Он также отметил, что встреча длилась три с половиной часа не только из-за "бенефиса Щебенькова", но и из-за несвоевременности и неполноты документов, которые были предоставлены администрацией на рассмотрение.