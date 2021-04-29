Вдовы чернобыльцев в Коми пожаловались на отсутствие компенсаций на продукты

Жителям Коми ответили на вопросы о мерах поддержки государством ликвидаторов аварии в Чернобыле в 1986 году.

Жителям Коми ответили на вопросы о мерах поддержки государством ликвидаторов аварии в Чернобыле в 1986 году.

Эксперты во время прямой линии Общественной приемной главы Коми по вопросам мер государственной поддержки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, их вдов, детей и внуков указали, что вдовы чернобыльцев не могут получать денежные компенсации или продуктовые наборы от государства. Об этом пишет БНК.

Федеральное законодательство не предусматривает выдачу продуктовых наборов для вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Главный специалист-эксперт отдела социальных выплат министерства труда, занятости и социальной защиты Коми объяснил, что в 2018 году в закон были внесены соответствующие изменения. Теперь вдовы чернобыльцев не имеют права на получение ежемесячных денежных компенсаций на продуктовые наборы. Данные корректировки были внесены Конституционным судом Российской Федерации.