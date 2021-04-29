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13:13   29 Апреля 2021
Происшествия

В Подмосковье с 1 мая введут особый противопожарный режим

В Подмосковье с 1 мая введут особый противопожарный режим

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области сообщила, что введение особого противопожарного режима обусловлено установлением теплой и сухой погоды.

Риски возникновения пожаров становятся значительно выше с установлением тепла и началом сезона шашлыков. Во время майских праздников и выходных в некоммерческих товариществах в частном секторе, парках и местах массового скопления людей пройдут рейды и проверки, сообщает сайт 360tv.ru.

Согласно новым правилам, дачникам позволено разводить открытый огонь в 50 метрах от построек, 30 метрах от лиственных лесов и 100 метрах от хвойных. Правила размещения жаровней и мангалов тоже изменились — их придется разместить в пяти метрах от построек.

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#мчс #шашлык #мангал

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