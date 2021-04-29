Петербурженка отсудила у метрополитена 1,5 млн рублей за лечение после теракта

Одна из пострадавших в результате теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года взыскала с подземки еще 1,5 миллиона рублей.

Одна из пострадавших в результате теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года взыскала с подземки еще 1,5 миллиона рублей.

В результате взрыва на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибли 15 пассажиров и террорист Акбаржон Д., более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Основной организатор теракта в метро получил пожизненный срок, еще десяти фигурантам дали от 19 до 28 лет тюрьмы. Истец 301 день провела в медицинских учреждениях, она получила статус бессрочной инвалидности. При этом размер пенсии по инвалидности составляет всего 6865 рублей. Женщина просила суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Руководство метро не признало исковые требования и просило отказать в удовлетворении иска. Ранее метрополитен уже выплатил пострадавшей 2 млн рублей. Суд частично удовлетворил иск женщины и взыскал с подземки 1,5 млн рублей. Ответчик подал апелляцию.