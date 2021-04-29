Роста зарплаты вдвое выше инфляции хотят добиться в Воронежской области

Стали известны главные задачи, которые стоят перед правительством Воронежской области на 2021 год.

Стали известны главные задачи, которые стоят перед правительством Воронежской области на 2021 год.

Сохранение достойного уровня сельскохозяйственного производства, а также сдерживание роста стоимости продовольствия являются основными приоритетными направлениями в развитии экономики региона. Об этом пишет издание "Вести Воронеж".

Главные задачи озвучил в среду, 28 апреля, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Он отметил, что 2020 год стал рекордным для аграриев региона, так как им удалось собрать 6 млн тонн зерна и произвести 1 млн тонн молока. На данный момент субъект входит в рейтинг из пяти ключевых производителей сельхозпродукции.

"Наша задача остается такой же, как и в 2020 году, в части роста заработной платы в секторах промышленности. Мы должны добиться, чтобы ее рост вдвое опережал официальную инфляцию. В прошедшем году мы практически достигли этого результата, несмотря на все сложности", — указал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона призвал к тому, чтобы уровень зарплат работников сельскохозяйственной сферы был поднят, а рост цен ограничен. Для этого хлебопеки, мукомолы и специалисты сахарной и масложировой отраслей будут получать субсидии для сдерживания цен на прежнем уровне.