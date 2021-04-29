Роста зарплаты вдвое выше инфляции хотят добиться в Воронежской области
Стали известны главные задачи, которые стоят перед правительством Воронежской области на 2021 год.
Сохранение достойного уровня сельскохозяйственного производства, а также сдерживание роста стоимости продовольствия являются основными приоритетными направлениями в развитии экономики региона. Об этом пишет издание "Вести Воронеж".
Главные задачи озвучил в среду, 28 апреля, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Он отметил, что 2020 год стал рекордным для аграриев региона, так как им удалось собрать 6 млн тонн зерна и произвести 1 млн тонн молока. На данный момент субъект входит в рейтинг из пяти ключевых производителей сельхозпродукции.
"Наша задача остается такой же, как и в 2020 году, в части роста заработной платы в секторах промышленности. Мы должны добиться, чтобы ее рост вдвое опережал официальную инфляцию. В прошедшем году мы практически достигли этого результата, несмотря на все сложности", — указал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава региона призвал к тому, чтобы уровень зарплат работников сельскохозяйственной сферы был поднят, а рост цен ограничен. Для этого хлебопеки, мукомолы и специалисты сахарной и масложировой отраслей будут получать субсидии для сдерживания цен на прежнем уровне.