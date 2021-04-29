12:38 29 Апреля 2021Политика
Глава Крыма нашел нового руководителя Госкомрегистра
Временно исполняющую обязанности руководителя комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Инну Смаль назначили на пост председателя ведомства.
Временно исполняющую обязанности руководителя комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Инну Смаль назначили на пост председателя ведомства.
Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ обнародован на сайте правительства полуострова.
"Постановляю: принять Смаль Инну Вячеславовну на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить ее на должность председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым", — сказано в указе.
Ранее она занимала должность временно исполняющей обязанности руководителя Госкомрегистра Крыма. Смаль по собственному желанию ушла в отставку спустя три недели после назначения на пост.