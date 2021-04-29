Создание посягающей на права граждан НКО может обернуться для Навального еще тремя годами тюрьмы

Осужденный российский блогер Алексей Навальный проходит подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан, говорится в материалах дела.

Осужденный российский блогер Алексей Навальный числится подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан, говорится в материалах дела.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту создания некоммерческой организации. Предполагается, что деятельность НКО посягает на личность и права российских граждан, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов", — подчеркнул собеседник издания.

Мосгорсуд уже приостановил деятельность ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Навального (структурное подразделение ФБК, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В минувшем месяце Люблинский суд Москвы постановил частично удовлетворить иск к Алексею Навальному, поступивший от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Блогер позволил себе недостоверные высказывания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя. В связи с этим суд обязал его выплатить Пригожину 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, сообщал ФАН.

Ответчиком по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Пригожина выступала также одна из соратниц Навального — юрист иноагента ФБК Любовь Соболь. Симоновский суд Москвы признал ее слова о предпринимателе недостоверными и порочащими, обязав компенсировать ему моральный вред в размере 500 тысяч рублей.