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12:37   29 Апреля 2021
Общество

Создание посягающей на права граждан НКО может обернуться для Навального еще тремя годами тюрьмы

Создание посягающей на права граждан НКО может обернуться для Навального еще тремя годами тюрьмы

Осужденный российский блогер Алексей Навальный числится подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан, говорится в материалах дела.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту создания некоммерческой организации. Предполагается, что деятельность НКО посягает на личность и права российских граждан, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов", — подчеркнул собеседник издания.

Мосгорсуд уже приостановил деятельность ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Навального (структурное подразделение ФБК, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В минувшем месяце Люблинский суд Москвы постановил частично удовлетворить иск к Алексею Навальному, поступивший от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Блогер позволил себе недостоверные высказывания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя. В связи с этим суд обязал его выплатить Пригожину 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, сообщал ФАН.

Ответчиком по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Пригожина выступала также одна из соратниц Навального — юрист иноагента ФБК Любовь Соболь. Симоновский суд Москвы признал ее слова о предпринимателе недостоверными и порочащими, обязав компенсировать ему моральный вред в размере 500 тысяч рублей. 

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#навальный #нко #фбк

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