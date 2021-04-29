СК РФ возбудил против Алексея Навального уголовное дело о создании НКО

Осужденный российский блогер Алексей Навальный числится подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан, говорится в материалах дела.

Осужденный российский блогер Алексей Навальный числится подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан, говорится в материалах дела.

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело против Навального по факту создания некоммерческой организации. Предполагается, что деятельность НКО посягает на личность и права российских граждан, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов", — сообщил собеседник издания.

Мосгорсуд уже приостановил деятельность штабов Навального и ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В то же время орган юстиции объяснил отказ в удовлетворении иска блогера Алексея Навального в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отсутствием оснований для отмены определения суда, постановленного в соответствии с обстоятельствами дела.