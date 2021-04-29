Главврач больницы в Ставрополе объяснил, почему водители скорой помощи не получили выплаты

Причину, по которой водители скорой помощи Краевой специализированной клинической инфекционной больницы Ставрополья не получили коронавирусные выплаты, объяснил главврач клиники.

Причину, по которой водители скорой помощи Краевой специализированной клинической инфекционной больницы Ставрополья не получили коронавирусные выплаты, объяснил главврач клиники.

Несколько водителей больницы обратились в Минздрав РФ и прокуратуру. Они заявили, что им не выплатили стимулирующие доплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Водители с начала пандемии работали с заболевшими COVID-19 и контактировали с ними. Два сотрудника заразились.

Главврач больницы Наталья Яценко объяснила, что водители не являются медицинским персоналом. Они числятся в административно-хозяйственной службе, и выплаты им не полагаются.