Росприроднадзор оценил экологический ущерб от работы предприятий в Башкирии

Жители Башкирии попросили Росприроднадзор обратить особое внимание на регион. В ведомстве оценили влияние предприятий на экологию.

Жители Башкирии попросили Росприроднадзор обратить особое внимание на регион. В ведомстве оценили влияние предприятий на экологию.

Деятельность предприятий на территории Республики Башкирия нанесла региону экологический ущерб на сумму 700 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"На сегодняшний момент у нас почти 700 млн рублей ущерба рассчитано за прошлый год, что тоже говорит об экологическом состоянии республики", — заявила она.

Как отметил начальник Южноуральского территориального управления Росприроднадзора Роман Болотов в беседе с ТАСС, показатель ущерба вырос на 70% по сравнению с 2019 годом. При этом в ведомстве также раскритиковали состояние шламонакопителей одного из местных предприятий — Башкирской содовой компании.