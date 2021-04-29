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12:32   29 Апреля 2021
Политика

Кремль жестко ответил на выпады Чехии

Кремль жестко ответил на выпады Чехии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дипломатический скандал с Чехией.

По его словам, российская сторона не собирается молча терпеть то, что творит официальная Прага.

Ранее власти Чехии безосновательно обвинили Кремль в причастности к детонации боеприпасов на складе во Врбетице. Позже президент республики Милош Земан заявил об отсутствии у контрразведки страны данных об участии "российских агентов" в организации взрыва.

 

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#россия #кремль #чехия

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