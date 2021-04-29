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12:31   29 Апреля 2021
Общество

Спикер Госдумы Володин выразил недовольство строительством цирковой студии в Марксе

Спикер Госдумы Володин выразил недовольство строительством цирковой студии в Марксе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил стройку детской цирковой студии "Арт-Алле" в Марксе. Он поделился мнением о ходе работ.

Строительство объекта началось в 2004 году, но в 2008-м работы остановили. На данный момент стройку циркового комплекса возобновили. В противном случае здание нужно было бы сносить и начинать работы заново. Председатель парламента высказал недовольство относительно темпов строительства и отметил присутствие на стройплощадке около 30 работников вместо заявленных подрядчиком 72. По словам Володина, на участке должно быть не менее 150 специалистов.

Сначала необходимо закончить строительные и отделочные работы, а потом приступать к благоустройству. Володин рекомендовал губернатору области Валерию Радаеву контролировать процесс возведения объекта.

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#володин #саратов #строительство

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