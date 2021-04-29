Белгородское управление ФСИН закупает противогазы на 3 млн рублей

На сайте государственных закупок опубликовали оборонный заказ от управления ФСИН по Белгородской области на покупку фильтрующих противогазов.

На сайте государственных закупок опубликовали оборонный заказ от управления ФСИН по Белгородской области на покупку фильтрующих противогазов.

Стоимость заказа составляет 3 млн 83 тыс. рублей из федерального бюджета. На эти деньги должны закупить чуть более тысячи противогазов для исправительных учреждений региона. Фильтрующие средства ФСИН поставит московская фирма "Строительная компания Р-проект".

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, победитель электронного аукциона обязан поставить товар не позднее 30 августа 2021 года. В комплект противогаза также должны входить рабочая часть, герметичная упаковка, руководство по применению, паспорт, сумка или футляр.