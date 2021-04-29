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12:28   29 Апреля 2021
Общество

Белгородское управление ФСИН закупает противогазы на 3 млн рублей

Белгородское управление ФСИН закупает противогазы на 3 млн рублей

На сайте государственных закупок опубликовали оборонный заказ от управления ФСИН по Белгородской области на покупку фильтрующих противогазов. 

Стоимость заказа составляет 3 млн 83 тыс. рублей из федерального бюджета. На эти деньги должны закупить чуть более тысячи противогазов для исправительных учреждений региона. Фильтрующие средства ФСИН поставит московская фирма "Строительная компания Р-проект".

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, победитель электронного аукциона обязан поставить товар не позднее 30 августа 2021 года. В комплект противогаза также должны входить рабочая часть, герметичная упаковка, руководство по применению, паспорт, сумка или футляр.

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#госзакупки #белгород #противогаз

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