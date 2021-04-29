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12:22   29 Апреля 2021
Политика

Песков оценил политический кризис между Россией и Западом

Песков оценил политический кризис между Россией и Западом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дипломатические отношения России с западными партнерами.

По его словам, страны Европы и США не воспринимают всерьез намерения России о добрых отношениях со своими партнерами.

Ранее Песков заявил о планах по наращиванию темпов вакцинации российского населения от коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас все регионы государства обеспечены вакциной в должной степени.

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#россия #песков #запад

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