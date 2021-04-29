«Буханка-труповозка»: в «Единой России» объяснили покупку УАЗа для скорой помощи

Жители Свердловской области не в восторге от нового автомобиля скорой помощи, купленного «Единой Россией».

Жители Свердловской области не в восторге от нового автомобиля скорой помощи, преподнесенного партией «Единая Россия» медикам районной больницы в поселке Махнево Алапаевского района.

28 апреля депутат Госдумы Антон Шипулин, областной парламентарий Дмитрий Жуков и замминистра здравоохранения области Андрей Шастин передали медицинской бригаде ключи и документы на «классический» УАЗ, выкрашенный в серый цвет. Как отмечает местный Telegram-канал «Rеспублика», ожидания были другие.

«Все ожидают, что это будет скорая на базе Ford Transit, оснащенная самым современным оборудованием производства Германии, Италии, США и России», — написали авторы канала.

Такие «скорые» уже работают в Екатеринбурге, но стоят немало: более 4 миллионов рублей за один автомобиль. Цена санитарного УАЗа — от 670 до 880 тысяч рублей.

«…Из современного в нем только наклейка партии "Единая Россия" с хештегом #спасибоврачам», — критикуют решение в «Rеспублика».

Подарок от партии

Депутат Шипулин, поучаствовавший во вручении ключей, считает решение вполне обоснованным и активно отвечает на критику, посыпавшуюся на него в социальных сетях. Пользователь Instagram из Екатеринбурга в переписке с Шипулиным назвал санитарный УАЗ «буханкой-труповозкой» — раньше подобные в столице Урала якобы приезжали «только за трупами».

Шипулин парировал: УАЗ куплен не с целью экономии на нуждах «скорой». Отечественная машина стала «оптимальным вариантом» для Махнево из-за своей высокой проходимости.

«Если бы вы были местным жителем, вы бы знали, что рядом с Махнево есть и другие населенные пункты, где нет асфальтированных дорог. По таким на чем ездить? УАЗ в данном случае оптимальный вариант», — прокомментировал ситуацию Шипулин.

Парламентарий отметил, что покупка автомобиля — инициатива «конкретной партии», а машина куплена на личные средства «Единой России». Соответственно, деньги на «скорую» были взяты не из бюджетных средств, а вручение УАЗа прошло в рамках партийной акции «Спасибо врачам».

«Абсолютно все партии, преодолевшие 3% на выборах, получают средства от государства, но у каждой партии есть свои личные средства (например, от депутатских взносов), которые партия может тратить по своему усмотрению…», — подчеркнул Шипулин.

Депутат обсудил с заместителем здравоохранения области Андреем Шастиным вопрос ремонта больницы в Махнево и покупки туда анализатора крови. Не факт, что оборудование будет закуплено в этом году, но «если не получится сейчас, то на будущий год анализатор точно будет», заверил Шипулин.

Тем временем, на официальном сайте УАЗа пусть и в рекламных целях, но все же подтверждается: «феноменальная проходимость автомобиля придаст уверенность, что помощь всегда придет». Производитель называет санитарный УАЗ «настоящим супергероем и спасителем жизней».

Впрочем, незавидная «буханка» в качестве автомобиля скорой помощи не сравнится с бедственным положением вещей, которое отмечалось в сельском здравоохранении Свердловской области еще пять лет назад. В 2016 году телеканал НТВ сообщал, что единственная бригада «неотложки» в Махнево обслуживает 36 окрестных деревень, до самой близкой из которых — 12 километров, а до самой дальней — 80 километров. Из-за перегруженности бригада едва ли справлялась с обязанностями, а жители сорока уральских деревень фактически остались без службы «03».