Мэр Южно-Сахалинска отказался от использования тротуарной плитки при ремонте улиц

Тротуарная плитка — эстетичный, но недолговечный материал. Целесообразность его использования подвергнута сомнению руководством Южно-Сахалинска.

Тротуарная плитка — эстетичный, но недолговечный материал. Целесообразность его использования подвергнута сомнению руководством Южно-Сахалинска.

Капитальный ремонт улиц и тротуара в Южно-Сахалинске не будет проводиться с использованием плитки. Об этом заявил мэр города Сергей Надсадин. Соответствующая информация появилась на официальном сайте городской администрации.

По словам градоначальника, на тротуарах центральных улиц плитка больше причиняет неудобство, чем радует своей красотой. Она уместна лишь на территориях с небольшим количеством пешеходов. В связи с этим администрация решила отдать предпочтение обычному асфальту.

В правительстве города подчеркнули, что использование тротуарной плитки полностью не запрещается. Однако при выборе именно этого материала подрядчики должны будут обосновать свое решение.