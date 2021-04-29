Мединский посетит церемонию закладки стелы "Город трудовой доблести" в Омске

Экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский прилетит в Омск на церемонию закладки первого камня стелы "Город трудовой доблести".

Экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский прилетит в Омск на церемонию закладки первого камня стелы "Город трудовой доблести".

Исполняющий обязанности главы городского департамента культуры Олег Федоренко сообщил, что Мединский примет участие в церемонии как глава военно-исторического общества. В администрации города рассказали, что стелу установят в Октябрьском округе рядом с памятником труженикам тыла.

ИА "Город55" передает, что последний раз Мединский был в Омске в ноябре 2019 года на открытии центра "Эрмитаж-Сибирь". Тогда первыми посетителями выставки стали президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.