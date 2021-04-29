Власти Крыма поименно назвали виновных в блокадах полуострова

В числе обвиняемых значатся два бывших президента Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

Депутаты Госсовета Крыма призвали Следственный комитет РФ возбудить уголовные дела в отношении семи украинцев, которые, по словам заявителей, имели непосредственное отношение к водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокадам полуострова.

В списке обвиняемых значатся два бывших президента Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко, бывший представитель последнего в Крыму Борис Бабин, а также экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, лидеры крымско-татарской организации «Меджлис» (признана экстремистской на территории РФ) Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров и сбежавший бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

«Преступники должны быть наказаны судом Российской Федерации. Как оно будет реализовано – вопрос другой, но они должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены. Пусть они с этим живут и подумают, что они сделали в своей жизни. С этим пятном жить непросто ни им, ни их потомкам», – цитирует первого вице-спикера Госсовета Ефима Фикса издание «Крыминформ».

По словам парламентариев, действия украинских чиновников попадают под целый ряд статей УК РФ о терроризме, экоциде и диверсии. Из-за блокады Крыма, по оценкам специалистов, пострадали более 2 млн человек, проживающих на территории республики.

Также в числе подсудимых, по мнению крымских властей, должны оказаться экс-глава Госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, депутат Рады Игорь Луценко, активист «евромайдана» Владимир Парасюк, экс-глава Херсонской области Андрей Путилов и бывший глава администрации Геническа Александр Воробьев.

В марте текущего года председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что Крым готовит первый иск к Украине из-за водной блокады полуострова. Депутаты хотели потребовать у двух бывших депутатов Рады Андрея Сенченко и Рефата Чубарова, а также действующего парламентария Мустафы Джемилева возместить ущерб на сумму около 1,5 трлн рублей.